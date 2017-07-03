NBA》3年6.6億！明星射手加入騎士原冠軍夢

騎士續簽柯佛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國媒體《The Vertical》記者Shams Charania消息指出， 明星射手柯佛（Kyle Korver）決定同意3年2200萬美元（約新台幣6.6億元）的合約回到騎士陣中，繼續為生涯首枚冠軍戒指打拚。

柯佛在上季被老鷹交易到騎士，例行賽平均24分鐘的上場時間中可繳出10.7分的成績，三分球命中率高達48.5％，場均貢獻2.8顆三分球，是騎士不可或缺的外線火力。

不過今年36歲的柯佛在季後賽表現失常，平均18分鐘的上場中只有5.8分的表現，與例行賽有相當大的落差。

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