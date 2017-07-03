聯合會盃》佩佩破門追平 葡萄牙延長賽12碼踢倒墨西哥 （影音）

葡萄牙拿下聯合會盃季軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃季軍戰，葡萄牙碰上墨西哥。下半場葡萄牙後衛內托（Luis Neto）自擺烏龍，佩佩（Pepe）終場前飛身破門追平。延長賽馬汀斯（Gelson Martins）禁區內挑球，拉雲（Miguel Layun）用手擋下被吹12碼罰球，亞德里安（Adrien Silva）為葡萄牙踢進致勝分。最後葡萄牙以2：1獲勝，拿下聯合會盃季軍。

葡萄牙在第14分鐘大軍壓境，A.席爾瓦反越位成功，被馬奎斯（Rafa Marquez）回追鏟倒，主裁判透過VAR系統重播判定馬奎斯犯規，葡萄牙獲得12碼罰球。但A.席爾瓦的罰球被奧喬亞（Guillermo Ochoa）撲掉。下半場墨西哥反擊，左路的埃爾南德斯傳球給貝拉（Carlos Vela），內托卻把球擋進球門，墨西哥取得1：0領先。

傷停補時階段，夸雷斯馬右路吊傳，突破到禁區的佩佩卡住位置，飛身把球踢進球門左側，在最後關頭把比數追平，比賽進入延長賽。第103分鐘，馬丁斯禁區內挑球過人，拉雲的右手卻擋住來球，主裁判吹12碼罰球。葡萄牙替補登場的亞德里安把球穩穩罰進，比數變成2：1。

第106分鐘，塞梅多（Nelson Semedo）防守中抬腳過高，踢到洛薩諾（Hirving Lozano）的頭，被罰本場第2張黃牌，2黃1紅遭罰下場，葡萄牙只能以10人應戰。多打1人的墨西哥卻沒能把握機會追平，6分鐘後，希梅內斯（Raúl Jiménez）同樣因為抬腳過高踢倒埃利塞烏（Eliseu）被出示第2張黃牌罰下場。

終場葡萄牙就以2：1獲勝，拿下本屆聯合會盃的季軍。

埃爾南德斯傳球製造對方烏龍球，回頭慶祝進球。（歐新社）

佩佩飛身將球踢進大門，為葡萄牙追平。（歐新社）

亞德里安（左）踢進超前比數的12碼罰球。（法新社）

影音：葡萄牙對墨西哥。（影片經愛爾達體育台同意轉載）

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