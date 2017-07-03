NBA》暴龍砸錢不手軟 19.5億續簽長人伊巴卡

暴龍續簽長人伊巴卡。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天不只砸下1億美元續簽明星控衛羅利（Kyle Lowry），也成功留下主力大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka），預料下季仍會是東部強權之一。

據ESPN著名記者Adrian Wojnarowski消息指出，暴龍將與伊巴卡簽下3年6500萬美元（約新台幣19.5億元）的合約，但由於團隊薪資已達上限，目前正與溜馬積極洽談替補控衛喬瑟夫（Cory Joseph）的交易，以騰出薪資空間。

伊巴卡在上季透過交易從魔術轉戰暴龍，繳出場均14.2分、6.8籃板以及接近4成的三分球命中率，下季他將以更多中鋒的身分出賽，分擔瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）的重任。

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