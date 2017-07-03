MLB》韋蘭德3.1局掉7分 老虎不敵印地安人

韋蘭德。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）今天先發對印地安人，僅投3.1局就失掉7分，雖然老虎軍團在第9局連追6分，無奈分差過大，最後以8：11輸球。

韋蘭德此戰僅投3.1局就用了96球，被敲9安打，包含齊森霍（Lonnie Chisenhall）兩分砲、拉米瑞茲（Jose Ramirez）陽春砲在內，失掉7分，另投出3次保送，防禦率上升至4.96，吞下本季第5敗；接替投球的貝爾（Chad Bell）2.2局失掉4分。

印地安人先發克萊文傑（Mike Clevin）主投6局僅被敲2安打，但投出5次保送，失掉1分，另有7次三振，他奪得本季第4勝。不過，印地安人牛棚放火，第9局狂掉6分，最後由終結者艾倫（Cody Allen）把關守住勝利。

印地安人全場敲出14支安打，拉米瑞茲包含雙響砲在內，單場3安4打點。山塔納（Carlos Santana）2安3打點。

拉米瑞茲。（USA Today Sports）

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