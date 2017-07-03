NBA》火箭續組西部天團 3.3億簽優質大前鋒

火箭續簽內線老將努奈。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今年夏天動作頻頻的火箭，今天再度從自由球員市場簽回大前鋒努奈（Hilario Nene），據ESPN著名記者Adrian Wojnarowski消息指出，努奈的合約為3年1100萬美元（約新台幣3.3億元）。

努奈受限於勞資協議中的38歲條款，導致無緣與火箭簽下4年1500萬美元的合約，這位15年資歷的老將上季擔任替補平均攻下9.1分、4.2籃板，投籃命中率高達61.7％，深受火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）的重用。

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