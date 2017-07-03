聯合會盃》智利後場失誤送分 德國1球小勝奪冠 （影音）
2017/07/03 09:37
德國贏得聯合會盃冠軍。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃冠軍決賽，世界盃冠軍德國與南美冠軍智利對決。智利中場迪亞茲（Marcelo Díaz）發生要命失誤，維爾納（Timo Werner）截下球後傳給史汀德（Lars Stindl）破門。下半場智利薩加爾（Ángelo Sagal）錯失追平機會。終場德國1：0擊敗智利，贏得本屆聯合會盃冠軍。
智利開賽後5分鐘就兵臨城下，比達爾（Arturo Vidal）左路傳中，阿蘭吉斯（Charles Aranguiz）在禁區回傳身後，比達爾小角度射門被德國守門員特史泰根（Marc-André ter Stegen）撲掉。
第20分鐘，迪亞斯後場帶球遭維爾納與史汀德包抄，轉身時球被截掉，維爾納輕鬆傳給史汀德踢空門得分，德國取得1：0領先。
智利在下半場有多次反攻機會，第74分鐘，巴爾加斯（Eduardo Vargas）禁區內得球轉身射門，特史泰根倒地將球擋下。第84分鐘，智利老將波瑟尤爾（Jean Beausejour）橫傳中路，薩加爾門前大好機會卻一腳踢飛。
第95分鐘，桑切斯（Alexis Sanchez）操刀前場自由球，選擇直接射門，特史泰根奮力把球撲掉，終場德國就以1球之差奪冠。
迪亞茲（左）發生失誤，史汀德（右）輕鬆得分。（法新社）
維爾納（中）獲頒本屆賽事金靴獎。（歐新社）
智利守門員布拉沃以5場掉3球、4強PK戰連3撲的表現贏得本屆金手套獎。（法新社）
影音：德國對智利。（影片經愛爾達體育台同意轉載）
相關新聞
- 聯合會盃》佩佩破門追平 葡萄牙延長賽12碼踢倒墨西哥 （影音）
- 聯合會盃》墨西哥球迷跟老婆說買菸 竟飛到俄國看球
- 足球》C羅提前離隊赴美 與龍鳳胎團聚
- 聯合會盃》布拉沃PK戰連撲3球 智利勝葡萄牙晉決賽（影音）
- 聯合會盃》格雷茲卡獨進2球 德國勝墨西哥晉決賽（影音）
推薦新聞
-
MLB》傳統觀念不適用 林子偉面對左投成績超殺2017/07/03 11:23
-
NBA》湖人想找替補控衛 看上昔日冠軍控衛2017/07/03 10:51
-
MLB》突襲短打奏效 林子偉引起隊友模仿（影音）2017/07/03 10:49
-
MLB》韋蘭德3.1局掉7分 老虎不敵印地安人2017/07/03 09:22
-
NBA》暴龍砸30億留人 今夏最大咖控衛發願奪冠2017/07/03 07:41