聯合會盃》智利後場失誤送分 德國1球小勝奪冠 （影音）

德國贏得聯合會盃冠軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃冠軍決賽，世界盃冠軍德國與南美冠軍智利對決。智利中場迪亞茲（Marcelo Díaz）發生要命失誤，維爾納（Timo Werner）截下球後傳給史汀德（Lars Stindl）破門。下半場智利薩加爾（Ángelo Sagal）錯失追平機會。終場德國1：0擊敗智利，贏得本屆聯合會盃冠軍。

智利開賽後5分鐘就兵臨城下，比達爾（Arturo Vidal）左路傳中，阿蘭吉斯（Charles Aranguiz）在禁區回傳身後，比達爾小角度射門被德國守門員特史泰根（Marc-André ter Stegen）撲掉。

第20分鐘，迪亞斯後場帶球遭維爾納與史汀德包抄，轉身時球被截掉，維爾納輕鬆傳給史汀德踢空門得分，德國取得1：0領先。

智利在下半場有多次反攻機會，第74分鐘，巴爾加斯（Eduardo Vargas）禁區內得球轉身射門，特史泰根倒地將球擋下。第84分鐘，智利老將波瑟尤爾（Jean Beausejour）橫傳中路，薩加爾門前大好機會卻一腳踢飛。

第95分鐘，桑切斯（Alexis Sanchez）操刀前場自由球，選擇直接射門，特史泰根奮力把球撲掉，終場德國就以1球之差奪冠。

迪亞茲（左）發生失誤，史汀德（右）輕鬆得分。（法新社）

維爾納（中）獲頒本屆賽事金靴獎。（歐新社）

智利守門員布拉沃以5場掉3球、4強PK戰連3撲的表現贏得本屆金手套獎。（法新社）

影音：德國對智利。（影片經愛爾達體育台同意轉載）

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