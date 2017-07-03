MLB》奇兵馬泰敲再見安打 響尾蛇氣走洛磯
2017/07/03 10:52
〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今與洛磯之後，游擊手馬泰（Ketel Marte）在9局下1出局、二三壘有人的情況下敲出左中外野方向再見安打，送回三壘跑者祖利（Brandon Drury），終場助響尾蛇以4：3擊敗洛磯，3連戰中搶下2勝，在國聯西區穩居第2，與第3名洛磯的勝差拉開到4.5場。
響尾蛇在9局上還以3：2領先，但終結者羅德尼（Fernando Rodney）被洛磯海尼根（Ryan Hanigan）、沃特斯（Tony Wolters）、布雷克蒙（Charlie Blackmon）連續敲3支安打掉1分，終止自4月29日以來後援連續19.1局無失分紀錄，這也是洛磯自5月26日以後首度從羅德尼手中敲安打。
9局下，洛磯推奧塔維諾（Adam Ottavino）後援，但祖利敲出一壘安打，英內塔（Chris Iannetta）敲出二壘安打，響尾蛇攻佔二、三壘，奧塔維諾隨即被換下場，由魯辛（Chris Rusin）接替投球。
馬泰面對魯辛，在連續2顆變速球後，逮到伸卡球敲出安打：「他連續2次讓我揮棒落空，我球數陷入落後仍然沒有放棄。」
馬泰敲出再見安打。（法新社）
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