NBA》13年爛隊將翻身？灰狼砸8.4億簽防守悍將

〔體育中心／綜合報導〕連續13年未進季後賽的灰狼今年展現不同於以往的企圖心，先透過交易網羅明星搖擺人巴特勒（Jimmy Butler），今天再傳出與前公牛禁區大將吉柏森（Taj Gibson）達簽約共識，有望在下季重返季後賽。

據《The Vertical》記者Shams Charania消息指出，吉柏森同意灰狼2年2800萬美元（約新台幣8.4億元）的報價，他曾在公牛隊與巴特勒、總教練希波鐸（Tom Thibodeau）有過合作經驗。

吉柏森上季被公牛交易到雷霆，78場出賽平均繳出10.8分、6.2籃板的成績，轉戰明尼蘇達後可望補強灰狼陣中最薄弱的禁區防守戰力。

而灰狼日前也與控衛提格（Jeff Teague）達簽約協議，並將盧比歐（Ricky Rubio）交易至爵士，補強動作相當積極。

吉柏森將加盟灰狼。（美聯社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友