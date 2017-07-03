NBA》湖人想找替補控衛 看上昔日冠軍控衛

朗度曾在2008年、2010年總冠軍戰碰上湖人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場開啟後，湖人正考慮簽下被公牛釋出的控球後衛朗度（Rajon Rondo），據ESPN湖人記者拉莫娜（Ramona Shelburne）報導，湖人開出1年合約，打算讓他帶領波爾（Lonzo Ball）成長，接著把目標放在明年的自由球員市場。

拉莫娜在推特上表示：「湖人在今年自由球員市場一開始很安靜，但有位球員是他們一直認真考慮的，那就是朗度。」

上季朗度為公牛打了69場，平均得到7.8分、6.7助攻。季後賽首輪帶領公牛從塞爾提克手中拿下2連勝，但朗度因為受傷報銷後，公牛4連敗被淘汰出局。

湖人已經把上季的先發控衛羅素（D'Angelo Russell）交易到籃網，今年的選秀榜眼波爾還年輕，需要的經驗豐富的控衛來幫助他成長，因此他們看上朗度。

波爾（中）。（資料照，法新社）

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