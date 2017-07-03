NBA》湖人想找替補控衛 看上昔日冠軍控衛
2017/07/03 10:51
朗度曾在2008年、2010年總冠軍戰碰上湖人。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕自由市場開啟後，湖人正考慮簽下被公牛釋出的控球後衛朗度（Rajon Rondo），據ESPN湖人記者拉莫娜（Ramona Shelburne）報導，湖人開出1年合約，打算讓他帶領波爾（Lonzo Ball）成長，接著把目標放在明年的自由球員市場。
拉莫娜在推特上表示：「湖人在今年自由球員市場一開始很安靜，但有位球員是他們一直認真考慮的，那就是朗度。」
上季朗度為公牛打了69場，平均得到7.8分、6.7助攻。季後賽首輪帶領公牛從塞爾提克手中拿下2連勝，但朗度因為受傷報銷後，公牛4連敗被淘汰出局。
湖人已經把上季的先發控衛羅素（D'Angelo Russell）交易到籃網，今年的選秀榜眼波爾還年輕，需要的經驗豐富的控衛來幫助他成長，因此他們看上朗度。
波爾（中）。（資料照，法新社）
相關新聞
- NBA》13年爛隊將翻身？灰狼砸8.4億簽防守悍將
- NBA》火箭續組西部天團 3.3億簽優質大前鋒
- NBA》暴龍砸錢不手軟 19.5億續簽長人伊巴卡
- NBA》季後賽場均5.8分 柯佛仍獲騎士6.6億大合約
- NBA》暴龍砸30億留人 今夏最大咖控衛發願奪冠
推薦新聞
-
NBA》湖人想找替補控衛 看上昔日冠軍控衛2017/07/03 10:51
-
聯合會盃》智利後場失誤送分 德國1球小勝奪冠 （影音）2017/07/03 09:37
-
NBA》火箭續組西部天團 3.3億簽優質大前鋒2017/07/03 09:18
-
聯合會盃》佩佩破門追平 葡萄牙延長賽12碼踢倒墨西哥 （影音）2017/07/03 09:02
-
NBA》季後賽場均5.8分 柯佛仍獲騎士6.6億大合約2017/07/03 07:59