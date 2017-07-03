NBA》灰熊後場年輕化 簽下前國王後衛麥雷莫
2017/07/03 12:02
麥雷莫。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕據ESPN報導，過去3個球季效力國王的自由球員後衛麥雷莫（Ben McLemore）已經跟灰熊達成口頭協議加盟，將簽下2年1070萬美元（約新台幣3.21億元）的合約。
麥雷莫是2013年第1輪第7順位新秀，以優秀的跳投聞名，曾被外界期待成為下一個艾倫（Ray Allen）類型的射手。2016-17年，麥雷莫為國王出賽61場，平均上場19.3分鐘，得到8.1分、2.1籃板、0.8助攻。
灰熊在簽下麥雷莫之後，可能不會留下老將卡特（Vince Carter）與T.艾倫（Tony Allen），將持續在自由市場上尋找替補人選。
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