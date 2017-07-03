MLB》突襲短打奏效 林子偉引起隊友模仿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕旅美小將林子偉今天大放異彩，擔任紅襪先發第8棒繳出5支3打擊成績，為球隊跑回2分，其中第4局的突襲短打還帶動攻勢，引起隊友模仿。

4局林子偉擔任紅襪首棒打者，他發動突襲短打後造成藍鳥措手不及，成功站上一壘形成內野安打，沒想到下一棒的馬瑞洛（Deven Marrero）也效仿林子偉，再度點出一支內野安打，接著輪回開路先鋒貝茲（Mookie Betts）打擊時大棒一揮形成三分砲，賽後貝茲還打趣的說：「我當時在想，是不是也該來點一下？應該沒有人會猜到連續3棒短打吧？」

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