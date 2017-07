MLB》突襲短打奏效 林子偉引起隊友模仿（影音）

〔體育中心/綜合報導〕旅美小將林子偉今天大放異彩,擔任紅襪先發第8棒繳出5支3打擊成績,為球隊跑回2分,其中第4局的突襲短打還帶動攻勢,引起隊友模仿。

4局林子偉擔任紅襪首棒打者,他發動突襲短打後造成藍鳥措手不及,成功站上一壘形成內野安打,沒想到下一棒的馬瑞洛(Deven Marrero)也效仿林子偉,再度點出一支內野安打,接著輪回開路先鋒貝茲(Mookie Betts)打擊時大棒一揮形成三分砲,賽後貝茲還打趣的說:「我當時在想,是不是也該來點一下?應該沒有人會猜到連續3棒短打吧?」

