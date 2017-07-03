中職選秀》第三輪指名 統一獅挑中施子謙

施子謙。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅第三輪第2順位指名選中業餘投手施子謙。

台體大畢業的施子謙，是今年世大運培訓隊的一員。他過去曾飆出148公里，後來因為右手肘受傷，沉寂很長一段時間，才重新回到球場。

施子謙去年升上大四入選U23世界盃國家隊，這是他成棒時期首度當國手，他在U23對日本和南非之戰後援出賽，也客串打者、守一壘，展現投打「二刀流」身手。

他曾表示，最近測到最快球速是143公里，還沒達到青棒時期的巔峰，不過他有信心進職棒後接受專業訓練，球速可以再提升。

施子謙 1994年12月19日 183公分、90公斤 右投右打 投手 經歷 台中市西苑中學青少棒隊

台中市西苑中學青棒隊

台中市臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛） 國手經歷 2016年U23世界盃

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友