中職選秀》旅外好手陳品捷 第二輪加入悍將
2017/07/03 18:43
陳品捷。（資料照，林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將第二輪第4順位指名選中具有旅外資歷的野手陳品捷。
陳品捷在2009年和小熊簽約開啟旅美之路，曾被評為農場前20大潛力新秀，最高層級到達2A，多半以外野手身分出賽，2011年繳出單季20盜的成績，繼2004年陳鏞基之後20次盜壘成功的旅美選手。
但陳品捷2015年球季後經由規則五選秀被紅人隊挑走，接著2016年5月遭球團交易至道奇隊，從高階1A出發，2月個月後就遭到釋出，剛好是中職選秀已結束，因此他轉往日本獨盟德島藍短襪發展。
國手資歷豐富的陳品捷，曾入選2013年台日經典棒球對抗賽代表隊、仁川亞運台灣隊、U-21世界盃棒球賽等等。
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陳品捷
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1991年07月23日
|185公分、79公斤
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右投左打
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二壘手、外野手
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經歷
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高雄市復興國小少棒隊
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國手經歷
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2012年亞錦賽
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