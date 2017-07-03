中職選秀》旅外好手陳品捷 第二輪加入悍將

陳品捷。（資料照，林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將第二輪第4順位指名選中具有旅外資歷的野手陳品捷。

陳品捷在2009年和小熊簽約開啟旅美之路，曾被評為農場前20大潛力新秀，最高層級到達2A，多半以外野手身分出賽，2011年繳出單季20盜的成績，繼2004年陳鏞基之後20次盜壘成功的旅美選手。

但陳品捷2015年球季後經由規則五選秀被紅人隊挑走，接著2016年5月遭球團交易至道奇隊，從高階1A出發，2月個月後就遭到釋出，剛好是中職選秀已結束，因此他轉往日本獨盟德島藍短襪發展。

國手資歷豐富的陳品捷，曾入選2013年台日經典棒球對抗賽代表隊、仁川亞運台灣隊、U-21世界盃棒球賽等等。

陳品捷 1991年07月23日 185公分、79公斤 右投左打 二壘手、外野手 經歷 高雄市復興國小少棒隊

高雄市五福國中青少棒隊

台南市南英商工青棒隊

芝加哥小熊隊（新人聯盟～小聯盟2A）

辛辛那提紅人隊（小聯盟2A）

洛杉磯道奇（小聯盟高階1A）

四國島聯盟plus德島藍短襪隊 國手經歷 2012年亞錦賽

2013年東亞運

2014年仁川亞運

2014年U21世界盃

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