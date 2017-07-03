中職選秀》捕手版神全！廖健富成首位高中「狀猿郎」

廖健富。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職年度選秀今晚隆重登場，睽違11年再度握有狀元籤的Lamigo桃猿首輪第一指名選中18歲大物捕手廖健富，成為中職首位第一個高中狀元郎。

今年將從高苑工商畢業的廖健富，是攻擊型捕手，青棒時期拿過大小盃賽打擊獎第一名，攻擊火力驚人，被視為當今高中最佳捕手，球探評價他是「捕手版的林益全」，打擊不太有死角、擊球落點平均、爆發力佳，是少見的強打捕手。廖健富在去年的亞洲青棒錦標賽中，拿下「最佳捕手」獎。

廖健富 1998年09月28日 178公分、85公斤 右投左打 捕手 經歷 嘉義市博愛國小少棒隊

嘉義市民生國中青少棒隊

高雄市高苑工商青棒隊 國手經歷 2016年亞青賽

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