中職選秀》捕手版神全！廖健富成首位高中「狀猿郎」
2017/07/03 18:19
廖健富。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕中職年度選秀今晚隆重登場，睽違11年再度握有狀元籤的Lamigo桃猿首輪第一指名選中18歲大物捕手廖健富，成為中職首位第一個高中狀元郎。
今年將從高苑工商畢業的廖健富，是攻擊型捕手，青棒時期拿過大小盃賽打擊獎第一名，攻擊火力驚人，被視為當今高中最佳捕手，球探評價他是「捕手版的林益全」，打擊不太有死角、擊球落點平均、爆發力佳，是少見的強打捕手。廖健富在去年的亞洲青棒錦標賽中，拿下「最佳捕手」獎。
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廖健富
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1998年09月28日
|178公分、85公斤
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右投左打
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捕手
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經歷
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嘉義市博愛國小少棒隊
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國手經歷
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2016年亞青賽
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