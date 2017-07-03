中職選秀》連選3名投手 桃猿第七輪挑黃子鵬

黃子鵬。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒2017季中選秀，Lamigo桃猿先以第五輪第1順位挑走具有旅美資歷的左投林逸翔，第六輪選中畢業於輔仁大學投手吳丞哲，第七輪連三拉三再選側投黃子鵬，

U21世界盃、世大運國手黃子鵬，擁有183公分的高大身材，但投球偏向側投，是台灣少見的側投投手，他去年從文化畢業就受到關注，但當時還想拚旅外，選擇加盟崇越隼鷹，今年才投入職棒選秀。

黃子鵬 1994年03月19日 183公分、80公斤 右投左打 投手 經歷 高雄市復興國小少棒隊

高雄市五福國中青少棒隊

台南市南英商工青棒隊

台北市文化大學棒球隊（美孚巨人）

爆米花夏季聯盟台東綺麗珊瑚棒球隊

崇越隼鷹棒球隊 國手經歷 2014年U21世界盃

2015年世大運

2016年哈連盃

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