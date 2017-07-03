中職選秀》中信兄弟首輪第一指名 岳東華成探花

岳東華。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕年度中職選秀會今熱鬧展開，Lamigo桃猿首輪第1指名選中廖健富，而擁有榜眼籤的統一獅選中陳重羽。握有探花籤的兄弟選走岳東華。

現年21歲的岳東華，投入選秀前是開南大學大三生，還沒畢業就投入職棒，主因是去年在U23世界盃打出成績，

那是他第一次入選國手，表現一鳴驚人，獲選最佳三壘手，冬盟打擊率達0.333，甚至還入選經典賽培訓隊。

岳東華曾說，去年U23世界盃和冬盟確實讓他提升不少信心，投入職棒希望能成為像中信兄弟張志豪一樣，有速度又有長打。開南總教練郭李建夫則表示，岳東華是跑打守的三拍子球員，很看好他未來發展。

岳東華 1995年10月19日 178公分、75公斤 右投左打 內野手 經歷 宜蘭縣三星國小少棒隊

宜蘭縣三星國中青少棒隊

新北市穀保家商青棒隊

桃園縣開南大學棒球隊 國手經歷 2016年U23世界盃

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