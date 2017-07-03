中職選秀》中信兄弟首輪第一指名 岳東華成探花
2017/07/03 18:24
岳東華。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕年度中職選秀會今熱鬧展開，Lamigo桃猿首輪第1指名選中廖健富，而擁有榜眼籤的統一獅選中陳重羽。握有探花籤的兄弟選走岳東華。
現年21歲的岳東華，投入選秀前是開南大學大三生，還沒畢業就投入職棒，主因是去年在U23世界盃打出成績，
那是他第一次入選國手，表現一鳴驚人，獲選最佳三壘手，冬盟打擊率達0.333，甚至還入選經典賽培訓隊。
岳東華曾說，去年U23世界盃和冬盟確實讓他提升不少信心，投入職棒希望能成為像中信兄弟張志豪一樣，有速度又有長打。開南總教練郭李建夫則表示，岳東華是跑打守的三拍子球員，很看好他未來發展。
|
岳東華
|
1995年10月19日
|178公分、75公斤
|
右投左打
|
內野手
|
經歷
|
宜蘭縣三星國小少棒隊
|
國手經歷
|
2016年U23世界盃
相關新聞
- 中職選秀》加盟統一獅 「強打鐵捕」陳重羽成榜眼
- 中職選秀》捕手版神全！廖健富成首位高中「狀猿郎」
- 中職Live》2017選秀榜眼：陳重羽
- 中職選秀》選秀會今晚6點登場 電腦程式取代舉牌妹
- 自由充電站》中職選秀順位
推薦新聞
-
中職》選秀會最大遺珠 旅日強打李杜軒意外落選2017/07/03 20:27
-
中職》選到陳重羽、陳重廷 黃甘霖自評99.9分2017/07/03 20:02
-
網球》張凱貞出師不利 溫網無緣開胡2017/07/03 19:55
-
中職選秀》連選3名投手 桃猿第七輪挑黃子鵬2017/07/03 19:17
-
中職選秀》以為是陳重羽 廖健富：沒想到當狀元2017/07/03 19:05