中職選秀》第二輪指名 桃猿選中林立

林立。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕年度中職選秀會今熱鬧展開，Lamigo桃猿第二輪指名林立。

現年21歲的林立，三級棒球與大學都在桃園，他是一名具有長打能力的二壘手，也能夠守游擊。高中曾經入選U18 的他，曾經赴美參加夏季聯盟，但大學時期尚未有國手資歷，去年U23世界盃，他因為受傷沒能參加，今年則入選世大運培訓隊。

林立 1996年1月1日 183公分、90公斤 右投右打 內野手 經歷 桃園縣大勇國小少棒隊

桃園縣新明國中青少棒隊

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桃園縣國立體育大學棒球隊 國手經歷 2014年世青賽

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