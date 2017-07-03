中職選秀》第二輪指名 桃猿選中林立
2017/07/03 18:28
林立。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕年度中職選秀會今熱鬧展開，Lamigo桃猿第二輪指名林立。
現年21歲的林立，三級棒球與大學都在桃園，他是一名具有長打能力的二壘手，也能夠守游擊。高中曾經入選U18 的他，曾經赴美參加夏季聯盟，但大學時期尚未有國手資歷，去年U23世界盃，他因為受傷沒能參加，今年則入選世大運培訓隊。
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林立
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1996年1月1日
|183公分、90公斤
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右投右打
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內野手
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經歷
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桃園縣大勇國小少棒隊
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國手經歷
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2014年世青賽
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