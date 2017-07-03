中職選秀》連選2名旅外球員 富邦悍將第三輪挑羅國華
2017/07/03 18:50
羅國華。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將第二輪指名選中具有旅外資歷的野手陳品捷，第三輪同樣選中曾在美國小聯盟打拚過的投手羅國華。
羅國華是這次選秀6名具旅外資歷的選手之一，24歲的他，2011年以15萬美元簽約金加盟雙城隊，5個球季最高 層級到1A，總計出賽89場，185.2局被敲130支安打，送出189次三振，戰績11勝4敗、防禦率2.23，2016年被釋出後，曾在2017年入選經典賽。
今年，羅國華挑戰日本獨立聯盟高知鬥犬隊，上半季出賽19場，21局被敲16支安打，送出24次三振，防禦率僅 0.86，因而決定投入中職選秀。
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羅國華
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1992年10月28日
|180公分、89公斤
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右投右打
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投手
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經歷
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嘉義市宣信國小少棒隊
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國手經歷
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2014年仁川亞運
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