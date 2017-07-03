中職選秀》連選2名旅外球員 富邦悍將第三輪挑羅國華

2017/07/03 18:50

羅國華。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將第二輪指名選中具有旅外資歷的野手陳品捷，第三輪同樣選中曾在美國小聯盟打拚過的投手羅國華。

羅國華是這次選秀6名具旅外資歷的選手之一，24歲的他，2011年以15萬美元簽約金加盟雙城隊，5個球季最高 層級到1A，總計出賽89場，185.2局被敲130支安打，送出189次三振，戰績11勝4敗、防禦率2.23，2016年被釋出後，曾在2017年入選經典賽。

今年，羅國華挑戰日本獨立聯盟高知鬥犬隊，上半季出賽19場，21局被敲16支安打，送出24次三振，防禦率僅 0.86，因而決定投入中職選秀。

羅國華

1992年10月28日

 180公分、89公斤

右投右打

投手

經歷

嘉義市宣信國小少棒隊
嘉義市大業國中青少棒隊
高雄市三信家商青棒隊
桃園縣開南大學棒球隊
美國職棒明尼蘇達雙城隊（最高層級小聯盟1A）
美國職棒獨立聯盟
四國島聯盟plus高知鬥犬隊

國手經歷

2014年仁川亞運
2015年亞錦賽
2015年世界12強
2017年世界棒球經典賽

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