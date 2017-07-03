MLB》傳統觀念不適用 林子偉面對左投成績超殺
2017/07/03 11:23
左打的林子偉並不懼怕左投。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕旅美小將林子偉今天不但繳出大聯盟生涯首次猛打賞，面對左投也毫無懼色敲出安打，打破左投剋左打的傳統觀念。
林子偉今天在第8局面對藍鳥左投貝里沃（Jeff Beliveau）時敲出中外野滾地安打，是他本季第2度對左投敲安，他上週五出戰雙城時也對左投波謝爾（Buddy Boshers）敲安，還是一發深遠的三壘安打。
至今仍對左投百分百打擊率的林子偉並不懼怕左投，小聯盟時期就展現出對付左投優於右投的現象，今年在2A與左投對決35個打數敲出11安，打擊率3成14、長打率4成86都優於對右投的成績，打破傳統以左剋左的思維。
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