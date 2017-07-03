高爾夫》打拚6年 丹妮兒．姜終獲LPGA生涯首冠
2017/07/03 11:40
丹妮兒．姜（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美國選手丹妮兒．姜拚戰LPGA巡迴賽6年，今天終於贏得生涯首冠，而且是女子大賽冠軍，她在KPMG女子PGA錦標賽最後1回合抗壓有成，以4回合總計271桿封后。
丹妮兒．姜在今天最後決戰受壓力，除了同組的崔琦拉，還有前1組加拿大衛冕者韓德森一路緊追。丹妮兒．姜在第10洞3推吞柏忌時，韓德森以低於標準桿10桿躍居領先。
丹妮兒．姜隨即從第12洞起連抓4個博蒂，奪回首席。韓德森繼續追趕，最後兩洞都打博蒂，丹妮兒．姜卻在第17洞吞柏忌，又成了平手局面。靠著最後1洞抓下博蒂，丹妮兒．姜終於寫下職業生涯第1座冠軍紀錄。
韓德森最後以1桿之差的272桿名列第2，崔琦拉274桿排第3。金世英、梁熙英和李美香3名韓將同以275桿並列第4。
台灣女將龔怡萍最後1回合花了73桿，以總計281桿並列20名。她在前11洞有1桿進帳，但最後7洞吞了3個柏忌。徐薇淩在比賽中段有些起伏，靠著最後4洞打下3隻小鳥，尾盤拉升，70桿完賽總計282桿並列25名。李旻打進沙坑次數太多，今天以78桿作收，總計292桿並列68名。
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