NBA》又一東部明星出走！米爾塞普27億加盟金塊
2017/07/03 11:59
米爾塞普轉戰金塊。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕據美媒《The Vertical》記者Shams Charania透露，前老鷹明星大前鋒米爾塞普（Paul Millsap）今夏決定跳槽金塊，預計將簽下一份3年9000萬美元（約新台幣27億元）的合約，恐為東西部戰力平衡度造成巨大影響。
米爾塞普是聯盟公認的全能大前鋒之一，過去4季在老鷹平均繳出17.4分、8.3籃板、3.3助攻、1.7抄截的成績，4度入選明星賽。
加盟金塊後，米爾塞普將與約基奇（Nikola Jokic）組成聯盟中最具傳導能力的前場組合，可望成為下季西部的新星強權。
米爾塞普離隊後也正式宣告老鷹重建的到來，前個球季的先發陣容如今只剩小前鋒貝茲莫（Kent Bazemore）仍在陣中。
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