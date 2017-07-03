奪回冠軍 台南六信高中打敗建中橄欖球隊

台南六信高中橄欖球隊奪冠，市長賴清德頒獎表揚。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導］台南六信高中勇奪106年全國7人制橄欖球錦標賽高中組全國冠軍，市長賴清德今日接見表揚頒發臺南之光獎盃，鼓勵選手們及學校培育繼續努力，並與市民分享這份榮耀與喜悅。

體育處表示，曾是國內橄欖球比賽常勝軍的臺南六信高中，近6年來比賽，屢次敗在建國中學等橄欖球隊獲居亞軍，六信高中一本初衷，持續栽培鼓勵球員，堅持努力勇於突破自我實力，經過6年的不斷磨練，終於在今年全國7人制橄欖球錦標賽，最終以22比10打敗宿敵建國中學，勇奪暌違多年的冠軍。

六信高中表示，橄欖球隊成績亮麗，除獲106年第71屆全國橄欖球錦標賽亞軍、2017年U－18亞青盃國家代表隊選拔亞軍，涂明光、郭東霖、蔡嘉俊、丁清德4位球員，也分別入選今年U－18與U－19亞青盃橄欖球錦標賽國手，為國為校爭光。