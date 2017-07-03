MLB》巨人6連勝 南韓黃載均2安表現搶眼

黃載均今天敲出2支安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣球員林子偉今天繳出5支3的打擊好表現，南韓旅美選手黃載均也同樣有亮眼表現，今天擔任球隊先發第7棒繳出2支安打，助巨人以5：3擊敗海盜。

今天是黃載均大聯盟生涯第4場出賽，此役敲出的2支安打都是短程安打，目前累積打擊率3成33，攻擊指數1.052。

巨人「鯊魚」薩瑪賈（Jeff Samardzija）此役主投6局只丟2分演出優質先發，但他退場時仍是敗投候選人，不過7局上巨人灌進3分逆轉，加上8上貝爾特（Brandon Belt）轟出2分砲奠定勝基，帶領巨人拿下6連勝。

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