NBA》「去年雷霆戲弄我與我家人」威特斯傾向留熱火
2017/07/03 16:26
威特斯。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕熱火後衛威特斯（Dion Waiters）今夏動向不明，引來媒體關注。先前報導曾指出，威特斯有意降薪留隊。日前接受訪問時，威特斯批評前東家雷霆去年報價時戲弄他，讓他與家人大受影響。
雷霆去年季末告知威特斯，將與他重新簽約，但在杜蘭特（Kevin Durant）宣布加盟勇士後，竟撤回開給威特斯的680萬美元（約新台幣2億元）合格報價（Quality Offer），轉而先與魏斯布魯克（Russell Westbrook）談續約。
「我感覺他們戲弄我與我的家人，」威特斯說，「當時我有來自其他球隊、難以拒絕的報價，但雷霆拖得太久了，最後搞砸一切。季末雷霆除了我之外，幾乎所有人都拿到該拿的錢，而我知道我打得比大部分球員來得好。」
威特斯今夏準備與公牛、尼克、國王等球隊高層碰面，今天更傳出湖人有意簽下他，填補楊恩（Nick Young）離隊後的空缺。
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