NBA》若能加盟火箭或騎士 甜瓜願被尼克交易

安東尼（左）、詹姆斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星安東尼（Carmelo Anthony）季末與前球隊總裁傑克森（Phil Jackson）鬧不和，雖然尼克與傑克森解約，但安東尼仍可能離隊。《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，若火箭或騎士找尼克談交易，安東尼願意放棄霸王條款，與好友保羅或詹姆斯（LeBron James）並肩作戰。

保羅上週加盟火箭，這筆交易不但驚動聯盟，也讓安東尼對火箭產生興趣，但火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）過去與安東尼曾發生衝突，外界預測安東尼不太可能西進休士頓。另外，因為詹姆斯（LeBron James）的緣故，安東尼如果轉隊，首選仍然是騎士。

安東尼目前的合約剩下2年5400萬美元，如果被交易的話，他可以拿到15%（約810萬美元）的保證金。他也可以選擇降低或放棄保證金，以便促成交易。不過尼克拒絕買斷安東尼的合約，交易難度不低。

《ESPN》報導，尼克無意接收火箭大前鋒安德森（Ryan Anderson）剩餘3年、6130萬美元的大合約，因此並不看好兩隊能完成交易。尼克球隊高層將於近期與前騎士總管葛瑞芬（David Griffin）會談，雙方有可能推動交易談判。

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