MLB》100公里吃定大聯盟 林子偉隊友秀超慢變速球（影音）

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今以15:1大破藍鳥是打線大爆發的展現,除此之外投手群也有亮眼的表現,9局下後援投手艾巴德(Fernando Abad)就用一顆球速僅62.8英哩(101公里)的變速球三振杜洛威斯基(Troy Tulowitzki)而引起眾人目光。

9局下藍鳥倒數第2名打者杜洛威斯基,共在該打席中與艾巴德對決7球,艾巴德一開始連連用92英哩的速球以及80英哩的變速球與打者周旋,但纏鬥到第7球時,艾巴德出奇不意的投出只有62.8英哩的外角變速球,讓杜洛威斯基反應不及站著遭主審拉弓。

而這不是艾巴德首次用慢球解決打者,去年他就曾在比賽中用70英哩的變速球迷惑打者,今年他更進化到讓變速球降至60英哩,上月初他也在對金鶯的比賽中投出60英哩的變速球,讓二壘手史構普(Jonathan Schoop)揮棒落空三振。

