MLB》100公里吃定大聯盟 林子偉隊友秀超慢變速球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以15：1大破藍鳥是打線大爆發的展現，除此之外投手群也有亮眼的表現，9局下後援投手艾巴德（Fernando Abad）就用一顆球速僅62.8英哩（101公里）的變速球三振杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）而引起眾人目光。

9局下藍鳥倒數第2名打者杜洛威斯基，共在該打席中與艾巴德對決7球，艾巴德一開始連連用92英哩的速球以及80英哩的變速球與打者周旋，但纏鬥到第7球時，艾巴德出奇不意的投出只有62.8英哩的外角變速球，讓杜洛威斯基反應不及站著遭主審拉弓。

而這不是艾巴德首次用慢球解決打者，去年他就曾在比賽中用70英哩的變速球迷惑打者，今年他更進化到讓變速球降至60英哩，上月初他也在對金鶯的比賽中投出60英哩的變速球，讓二壘手史構普（Jonathan Schoop）揮棒落空三振。

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友