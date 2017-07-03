MLB》100公里吃定大聯盟 林子偉隊友秀超慢變速球（影音）

2017/07/03 14:03

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以15：1大破藍鳥是打線大爆發的展現，除此之外投手群也有亮眼的表現，9局下後援投手艾巴德（Fernando Abad）就用一顆球速僅62.8英哩（101公里）的變速球三振杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）而引起眾人目光。

9局下藍鳥倒數第2名打者杜洛威斯基，共在該打席中與艾巴德對決7球，艾巴德一開始連連用92英哩的速球以及80英哩的變速球與打者周旋，但纏鬥到第7球時，艾巴德出奇不意的投出只有62.8英哩的外角變速球，讓杜洛威斯基反應不及站著遭主審拉弓。

而這不是艾巴德首次用慢球解決打者，去年他就曾在比賽中用70英哩的變速球迷惑打者，今年他更進化到讓變速球降至60英哩，上月初他也在對金鶯的比賽中投出60英哩的變速球，讓二壘手史構普（Jonathan Schoop）揮棒落空三振。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.