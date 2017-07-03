英超》兵工廠簽下拉卡澤特 前鋒火力提升
2017/07/03 16:35
〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅兵工廠繼上個月簽下柯拉西納茲（Sead Kolašinac）之後，今天再與法甲里昂完成協議，將在下周與法國前鋒拉卡澤特（Alexandre Lacazette）簽下5年合約，轉會費為5300萬歐元（約新台幣18億元）。
里昂主席奧拉斯（Jean-Michele Aulas）告訴《進步報》（Le progres）：「轉會費將寫下兵工廠與里昂的隊史紀錄。」
拉卡澤特本來接近加盟西甲的馬德里競技，但由於FIFA轉會禁令，雙方無法簽約，因此兵工廠得到網羅機會。
拉卡澤特在2016-17年出賽45場攻進37球，過去3個球季裡都至少攻進20球。2014-15年球季起，拉卡澤特攻進76球，在歐洲5大聯賽中排名第6，除了C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）兩位破百球的超級巨星，只比蘇亞雷斯（Luis Suarez）、伊瓜因（Gonzalo Higuain）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）少。
拉卡澤特（中）。（資料照，法新社）
拉卡澤特的進球效率不下豪門球隊前鋒。（取自Sky Sports）
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