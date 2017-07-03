NBA》三兄妹合體戲水 網友驚呼：柯瑞妹裸泳？

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）奪冠後開始享受假期，與家人共度天倫樂，昨天他的妹妹席黛兒（Sydel Curry）在Instagram上更新狀態，貼出與哥哥們一同戲水的照片。

照片中柯瑞三兄妹各擁自己的另一半泡在泳池，但有眼尖的網友發現，席黛兒疑似沒穿上衣在泳池中裸泳，引起不小的轟動，也有許多人看到與女友一同戲水的賽斯（Seth Curry）也驚呼「Seth竟然不是單身！」

柯瑞三兄妹中以老大柯瑞29歲年紀最大，賽斯26歲排行老二，而小妹席黛兒今年才22歲，大學時是名排球選手。

#Sibs&Sigs2017 Sydel Curry（@sydelcurry）分享的貼文 於 2017 年 7月 月 1 4:24下午 PDT 張貼

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