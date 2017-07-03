中職選秀》加盟統一獅 「強打鐵捕」陳重羽成榜眼
2017/07/03 18:23
陳重羽。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕年度中職選秀會今熱鬧展開，這屆堪稱是捕手大年，統一獅在首輪第2順位選中「強打鐵捕」陳重羽。
去年U23世界盃和今年世大運國家隊隊長陳重羽，為新生代打、跑、守俱佳的捕手，從嘉中到國體，歷經國際賽洗禮，成長許多，身為一名難得一見的攻擊型捕手，潛力備受看好。
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陳重羽
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1995年09月14日
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182公分 80公斤
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右投右打
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捕手、外野手
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經歷
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嘉義市僑平國小少棒隊
嘉義市民生國中青少棒隊
嘉義市嘉義高中青棒隊
桃園縣國立體育大學棒球隊（台灣啤酒）
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國手經歷
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2013年 U-8世界盃棒球賽
2015年 NCAA國際棒球邀請賽
2016年 U23世界盃
2016年 荷蘭哈連盃
2017年 世界大學運動會
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