中職選秀》去年落選職棒夢未滅 吳桀睿獲統一獅青睞

2017/07/03 18:55

吳桀睿（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒2017季中選秀，統一獅在第四輪選中去年落選的吳桀睿

文化大學畢業的吳桀睿今年24歲，身高170公分，體重80公斤，守備位置為捕手、內野，可扮演「工具人」，去年報名選秀時名字為吳柏毅，落選後媽媽請人算命，認為名字犯小人，因此改為吳桀睿，盼今年能順利中選。

吳桀睿曾擔任U23世界盃的國手，大學時與鄭鎧文、王柏融等中職名將同隊，但因2人移防外野，促成吳桀睿改練三壘的機會，今年世大運，吳桀睿同樣入選，被規劃鎮守二壘，正式成為工具人。

吳桀睿

1993年04月07日

170公分80公斤

右投右打

捕手、內野手

經歷

台北縣民安國小少棒隊

台北縣新泰國中青少棒隊

台南市南英商工青棒隊

台北市文化大學棒球隊（美孚巨人）

爆米花夏季聯盟台中威達成棒隊（2014年07月～08月）

國訓中心棒球隊（2015年10月～2016年09月）

台灣電力棒球隊（2016年10月～）

桃園市開南大學註冊學籍

國手經歷

2011年 小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽

2016年 U23世界盃

2017年 世界大學運動會

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