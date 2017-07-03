中職選秀》高中生大物萬昭清 第4輪披桃猿戰袍

萬昭清。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕本屆選秀會中的高中球員、穀保家商畢業萬昭清，在第4輪被Lamigo桃猿選中。

萬昭清過去在少棒時期以內野手和投手位置入選IBAF世界少棒錦標賽國手，並在當時一戰成名，青棒時期則是穀保家商倚重的投手。

穀保家商投手教練田家銘表示，萬昭清的優勢在控球精準、穩定，且滑球和變速球都有不錯水準，高中時他最快球速可達到145公里。

先前在玉山盃青棒賽記者會上，萬昭清已表態參與選秀，如今如願獲選，未來表現也備受各界期待。

萬昭清 1999年1月18日 175公分66公斤 右投右打 投手 經歷 台東縣信義國小少棒隊 台東縣泰源國中青少棒隊 新北市穀保家商青棒隊 國手經歷 2011年 第一屆IBAF世界少棒錦標賽 2016年 U18亞洲青棒錦標賽

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