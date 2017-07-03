中職選秀》高中生大物萬昭清 第4輪披桃猿戰袍
2017/07/03 18:55
萬昭清。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕本屆選秀會中的高中球員、穀保家商畢業萬昭清，在第4輪被Lamigo桃猿選中。
萬昭清過去在少棒時期以內野手和投手位置入選IBAF世界少棒錦標賽國手，並在當時一戰成名，青棒時期則是穀保家商倚重的投手。
穀保家商投手教練田家銘表示，萬昭清的優勢在控球精準、穩定，且滑球和變速球都有不錯水準，高中時他最快球速可達到145公里。
先前在玉山盃青棒賽記者會上，萬昭清已表態參與選秀，如今如願獲選，未來表現也備受各界期待。
|
萬昭清
|
1999年1月18日
|
175公分66公斤
|
右投右打
|
投手
|
經歷
|
台東縣信義國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
新北市穀保家商青棒隊
|
國手經歷
|
2011年 第一屆IBAF世界少棒錦標賽
2016年 U18亞洲青棒錦標賽
相關新聞
- 中職選秀今登場 今日賽事預告與轉播
- 中職今選秀 洪總︰老闆與球探決定
- 中職》代打上陣 楊岱均生涯首次單場MVP
- 中職》追平庫倫紀錄 陳禹勳：沒有「鄉長障礙」
- 中職》陳禹勳飆3K關門 半季21次救援成功為本土第一人（影音）
推薦新聞
-
中職》岳東華一回台灣就有好消息 希望今年上一軍2017/07/03 20:35
-
中職》補牛棚戰力 兄弟選10個7人都是投手2017/07/03 20:08
-
中職》選到陳重羽、陳重廷 黃甘霖自評99.9分2017/07/03 20:02
-
中職》首輪指名岳東華 史耐德：這次選秀最全方位的選手2017/07/03 19:46
-
中職選秀》連選3名投手 桃猿第七輪挑黃子鵬2017/07/03 19:17