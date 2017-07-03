中職選秀》兄弟檔同隊！統一第二輪挑中陳重廷

2017/07/03 18:34

陳重廷。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世大運培訓隊雙胞胎兄弟中的弟弟陳重廷，今年和哥哥陳重羽一同投入選秀，陳重廷在第二輪第二順位獲選，而哥哥以榜眼之姿加入統一獅，兄弟倆將在同隊一起打拚。

陳重廷為文化大學棒球隊隊長，同樣也是今年世大運培訓隊一員，主要守備位置為內野手，過去他也是國家隊常客，去年入選U23世界盃國家隊，打擊能力在外籍教練克魯茲的指導下穩定成長，冬季聯盟時也在總教練郭李建夫的建議下多練外野守備，未來也被看好能成為球隊內外野工具人。

陳重廷

1995年09月14日

180公分78公斤

右投右打

內野手

經歷

嘉義市僑平國小少棒隊

嘉義市民生國中青少棒隊

嘉義市嘉義高中青棒隊

台北市文化大學棒球隊（美孚巨人）

國手經歷

2016年 U23世界盃

2016年 荷蘭哈連盃

2017年 世界大學運動會

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.