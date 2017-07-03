中職選秀》兄弟檔同隊！統一第二輪挑中陳重廷
2017/07/03 18:34
陳重廷。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕世大運培訓隊雙胞胎兄弟中的弟弟陳重廷，今年和哥哥陳重羽一同投入選秀，陳重廷在第二輪第二順位獲選，而哥哥以榜眼之姿加入統一獅，兄弟倆將在同隊一起打拚。
陳重廷為文化大學棒球隊隊長，同樣也是今年世大運培訓隊一員，主要守備位置為內野手，過去他也是國家隊常客，去年入選U23世界盃國家隊，打擊能力在外籍教練克魯茲的指導下穩定成長，冬季聯盟時也在總教練郭李建夫的建議下多練外野守備，未來也被看好能成為球隊內外野工具人。
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陳重廷
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1995年09月14日
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180公分78公斤
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右投右打
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內野手
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經歷
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嘉義市僑平國小少棒隊
嘉義市民生國中青少棒隊
嘉義市嘉義高中青棒隊
台北市文化大學棒球隊（美孚巨人）
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國手經歷
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2016年 U23世界盃
2016年 荷蘭哈連盃
2017年 世界大學運動會
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