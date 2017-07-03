中職選秀》投手再添一人 桃猿第六輪選中吳丞哲

吳丞哲。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒2017季中選秀，Lamigo桃猿先以第五輪第1順位挑走具有旅美資歷的左投林逸翔，第六輪再挑畢業於輔仁大學投手吳丞哲。

入選今年世大運培訓隊的吳丞哲在學生棒球時期表現相當出色，國中曾在第六屆IBA-boys世界軟式青少棒錦標賽冠軍戰對戰日本隊一役中，擊出再見安打，並獲得該屆的最優秀選手獎。

在西苑高中時期，他曾於2012年高中聯賽木棒組在8強賽和4強賽都投出完封勝，就讀輔仁大學的代表作是，2015年大專盃面對國體大，燃燒手臂投出140球完投9局，飆出7K失1分，幫助輔大擊敗國體大，順利晉級。

吳丞哲去年入選冬季聯盟台灣培訓隊，出賽9場全是後援，投9.1局無失分，防禦率保持「0」，曾被培訓隊教頭郭李建夫點名，若經典賽台灣隊有需要，他與許凱翔和吳俊杰人可以給台灣隊主帥郭泰源試看看。

吳丞哲 1995年04月09日 181公分80公斤 右投右打 投手 經歷 高雄縣金潭國小少棒隊 高雄縣橋頭國中青少棒隊 台中市西苑中學青棒隊 新北市輔仁大學棒球隊（泰安產險） 國手經歷 2016年 U23世界盃 2016年 荷蘭哈連盃 2017年 世界大學運動會

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