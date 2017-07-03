中職選秀》世大運國手范國宸 第五輪被富邦悍將挑走
2017/07/03 18:59
范國宸（取自臉書）
〔體育中心／綜合報導〕中華職棒2017季中選秀，富邦悍將在第五輪選中世大運培訓隊國手范國宸。
台灣體大的范國宸今年23歲，身高183公分，體重88公斤，守備位置為內野，今年入選世大運培訓隊，他曾拿下105學年度全國大專盃棒球聯賽的打擊獎第一名，轟出3發全壘打，長打實力備受肯定。
大學時范國宸主要鎮守一壘，後來還加練三壘，去年他曾在冬季聯盟出賽，11場留下3成68打擊率的成績單。
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范國宸
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1994年11月25日
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183公分88公斤
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右投右打
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內野手
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經歷
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桃園縣竹仁國小
桃園縣新明國中青少棒隊
桃園縣平鎮高中青棒隊
台中市臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛）
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國手經歷
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2012年 小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽
2013年 世界青棒賽
2017年 世界大學運動會
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