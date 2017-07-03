中職選秀》首輪第4順位挑少年強打 悍將指名楊晉豪

2017/07/03 18:27

楊晉豪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕年度中職選秀會今熱鬧展開，Lamigo桃猿首輪第1指名選中廖健富，而擁有榜眼籤的統一獅選中陳重羽。握有探花籤的兄弟選走岳東華，富邦悍將在首輪第4順位則選中楊晉豪。

畢業於高苑工商的「少年強打」楊晉豪，今年才19歲，身高175公分，體重74公斤，守備位置為內野，在金潭少棒時期就曾代表台灣參加威廉波特世界少棒賽，在三級棒球都是擔任球隊中心打者，擁有優異長打能力以及速度，且二、三、游都能守，未來性備受看好。

楊晉豪曾透露，自己打球的偶像是印地安人隊的林多（Fransico Lindor），中職則是以郭嚴文為學習對象，期許自己能成為攻守俱佳的五拍子球員。

楊晉豪

1998年09月16日

175公分74公斤

右投左打

內野手

經歷

高雄縣金潭國小少棒隊（2011年畢業）

高雄市忠孝國中青少棒隊

高雄市高苑工商青棒隊

國手經歷

2011年 世界少年棒球錦標賽

2013年 小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽

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