中職選秀》首輪第4順位挑少年強打 悍將指名楊晉豪
2017/07/03 18:27
楊晉豪。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕年度中職選秀會今熱鬧展開，Lamigo桃猿首輪第1指名選中廖健富，而擁有榜眼籤的統一獅選中陳重羽。握有探花籤的兄弟選走岳東華，富邦悍將在首輪第4順位則選中楊晉豪。
畢業於高苑工商的「少年強打」楊晉豪，今年才19歲，身高175公分，體重74公斤，守備位置為內野，在金潭少棒時期就曾代表台灣參加威廉波特世界少棒賽，在三級棒球都是擔任球隊中心打者，擁有優異長打能力以及速度，且二、三、游都能守，未來性備受看好。
楊晉豪曾透露，自己打球的偶像是印地安人隊的林多（Fransico Lindor），中職則是以郭嚴文為學習對象，期許自己能成為攻守俱佳的五拍子球員。
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楊晉豪
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1998年09月16日
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175公分74公斤
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右投左打
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內野手
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經歷
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高雄縣金潭國小少棒隊（2011年畢業）
高雄市忠孝國中青少棒隊
高雄市高苑工商青棒隊
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國手經歷
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2011年 世界少年棒球錦標賽
2013年 小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽
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