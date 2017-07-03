中職選秀》中信兄弟第二輪指名 挑中投手黃恩賜

黃恩賜。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年中職選秀名單公布後，U23世界盃台灣隊投手黃恩賜名列其中，令不少人感到驚訝，先前被外界看好的他，也順利在第二輪獲選，披上中信兄弟戰袍。

黃恩賜是近期業餘頂尖的投手之一，因為投球姿勢特殊，從高中時期就受到不少國內外球探關注，最快球速可達151公里，但今年因為手肘發炎，未入選世大運培訓隊，經過休息調整，近期已經恢復。

先前傾向旅外的黃恩賜，突然轉彎投入中職選秀，讓不少球探都大感意外，實力不差且有國手經歷的他，也獲得球團青睞，在首輪順利獲選。

黃恩賜 1996年05月17日 185公分90公斤 右投左打 投手 經歷 花蓮縣富源國小少棒隊 花蓮縣瑞穗國中青少棒隊 花蓮縣玉里高中青棒隊 台中市臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛） 國手經歷 2014年 亞洲青棒錦標賽 2015年 亞洲棒球錦標賽 2016年 U23世界盃 2016年 荷蘭哈連盃

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