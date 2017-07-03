中職選秀》中信兄弟第二輪指名 挑中投手黃恩賜
2017/07/03 18:37
黃恩賜。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕今年中職選秀名單公布後，U23世界盃台灣隊投手黃恩賜名列其中，令不少人感到驚訝，先前被外界看好的他，也順利在第二輪獲選，披上中信兄弟戰袍。
黃恩賜是近期業餘頂尖的投手之一，因為投球姿勢特殊，從高中時期就受到不少國內外球探關注，最快球速可達151公里，但今年因為手肘發炎，未入選世大運培訓隊，經過休息調整，近期已經恢復。
先前傾向旅外的黃恩賜，突然轉彎投入中職選秀，讓不少球探都大感意外，實力不差且有國手經歷的他，也獲得球團青睞，在首輪順利獲選。
|
黃恩賜
|
1996年05月17日
|
185公分90公斤
|
右投左打
|
投手
|
經歷
|
花蓮縣富源國小少棒隊
花蓮縣瑞穗國中青少棒隊
花蓮縣玉里高中青棒隊
台中市臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛）
|
國手經歷
|
2014年 亞洲青棒錦標賽
2015年 亞洲棒球錦標賽
2016年 U23世界盃
2016年 荷蘭哈連盃
相關新聞
推薦新聞
-
中職》選到陳重羽、陳重廷 黃甘霖自評99.9分2017/07/03 20:02
-
NBA》楊恩與D.格林碰面 沃神開釋：勇士有意網羅2017/07/03 19:47
-
中職選秀》連選3名投手 桃猿第七輪挑黃子鵬2017/07/03 19:17
-
中職選秀》以為是陳重羽 廖健富：沒想到當狀元2017/07/03 19:05
-
中職選秀》高中投手最高指名 陳柏豪開心達成目標2017/07/03 19:02