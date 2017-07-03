中職選秀》選秀會今晚6點登場 電腦程式取代舉牌妹

中華職棒新人選秀會首度使用電腦程式選秀。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中華職棒2017年新人選秀會將於今晚6點舉行，聯盟已在會場完成2次流程彩排，今年最大的不同是首度使用電腦程式選秀，各隊桌上都有一台電腦，利用電腦勾選球員，送出名單前會有再次確認之動作，避免球隊選錯人。

中職選秀會過去的進行程序，是由聯盟工作人員發送選秀單，球團代表填寫好新人名字，交由工作人員收回並經過確認，再由舉牌人員（多為舉牌妹）把球員名牌貼在舞台上的大型看板。

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