羽球》球王孫完虎低調現身台灣 出席蘇迪曼盃慶功宴
2017/07/03 16:02
羽壇球王孫完虎（前排左二）低調出現在寶島，參加台灣品牌VICTOR為南韓隊舉辦的蘇迪曼盃慶功宴。（VICTOR提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕南韓國家隊上個月在蘇迪曼盃冠軍賽擊敗勁敵中國，粉碎對手七連霸之夢，奪下隊史第四座蘇迪曼盃冠軍，台灣品牌勝利公司身為南韓羽球隊贊助商，昨天晚上舉辦盛大慶功宴，南韓羽球協會會長朴基炫也親身來台，雙方互贈感謝獎座。
台北羽球公開賽昨天落幕，南韓隊抱走混雙與女雙冠軍，單打羽球球王孫完虎、成池鉉本屆缺席，但他們其實跟著國家隊同行來到台灣，為了參加贊助商舉辦的慶功宴。
台灣品牌長期贊助南韓國家隊，日前完成續約，昨天品牌經理陳庶榮、董事長陳登立到場頒發蘇迪曼盃獎勵金，但礙於保密條款，金額無法透露。
南韓第一女單成池鉉也現身台灣。（VICTOR提供）
南韓羽協會長朴基炫（右）贈與感謝獎座給台灣勝利體育董事長陳登立。（VICTOR提供）
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