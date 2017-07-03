羽球》球王孫完虎低調現身台灣 出席蘇迪曼盃慶功宴

羽壇球王孫完虎（前排左二）低調出現在寶島，參加台灣品牌VICTOR為南韓隊舉辦的蘇迪曼盃慶功宴。（VICTOR提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕南韓國家隊上個月在蘇迪曼盃冠軍賽擊敗勁敵中國，粉碎對手七連霸之夢，奪下隊史第四座蘇迪曼盃冠軍，台灣品牌勝利公司身為南韓羽球隊贊助商，昨天晚上舉辦盛大慶功宴，南韓羽球協會會長朴基炫也親身來台，雙方互贈感謝獎座。

台北羽球公開賽昨天落幕，南韓隊抱走混雙與女雙冠軍，單打羽球球王孫完虎、成池鉉本屆缺席，但他們其實跟著國家隊同行來到台灣，為了參加贊助商舉辦的慶功宴。

台灣品牌長期贊助南韓國家隊，日前完成續約，昨天品牌經理陳庶榮、董事長陳登立到場頒發蘇迪曼盃獎勵金，但礙於保密條款，金額無法透露。

南韓第一女單成池鉉也現身台灣。（VICTOR提供）

南韓羽協會長朴基炫（右）贈與感謝獎座給台灣勝利體育董事長陳登立。（VICTOR提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友