中職選秀》旅外好手又一人！林逸翔加入桃猿

投手林逸翔。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年選秀會有6名具有旅外資歷的選手報名，曾效力過金鶯小聯盟體系的左投林逸翔，以第五輪第一順位被Lamigo桃猿挑中。

林逸翔於2012年以15萬美元（約456萬台幣）簽約金加盟金鶯，在新人聯盟熬了3年，最高層級只有短期1A。本季在短期1A出賽14場都是後援，拿下4勝，防禦率2.57，每局被上壘率0.821，成績雖不錯，無奈發展空間有限，最終仍被釋出，之後轉戰日本獨立聯盟加盟高知鬥犬隊。

林逸翔 1992年12月16日 184公分79公斤 左投左打 投手 經歷 台南縣善化國小少棒隊 台南縣善化國中青少棒隊 高雄市三民高中青棒隊 台中市台灣體育學院棒球隊（富邦公牛） 美國職棒巴爾的摩金鶯隊（2012年～2016年） 2012年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles） 2013年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles） 2014年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles） 2015年-短期1A-亞伯丁鐵鳥（Aberdeen IronBirds） 2016年-短期1A-亞伯丁鐵鳥（Aberdeen IronBirds） 四國島聯盟plus高知鬥犬隊 國手經歷 2013年 韓國仁川亞運

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