中職選秀》旅外好手又一人！林逸翔加入桃猿

2017/07/03 18:57

投手林逸翔。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年選秀會有6名具有旅外資歷的選手報名，曾效力過金鶯小聯盟體系的左投林逸翔，以第五輪第一順位被Lamigo桃猿挑中。

林逸翔於2012年以15萬美元（約456萬台幣）簽約金加盟金鶯，在新人聯盟熬了3年，最高層級只有短期1A。本季在短期1A出賽14場都是後援，拿下4勝，防禦率2.57，每局被上壘率0.821，成績雖不錯，無奈發展空間有限，最終仍被釋出，之後轉戰日本獨立聯盟加盟高知鬥犬隊。

林逸翔

1992年12月16日

184公分79公斤

左投左打

投手

經歷

台南縣善化國小少棒隊

台南縣善化國中青少棒隊

高雄市三民高中青棒隊

台中市台灣體育學院棒球隊（富邦公牛）

美國職棒巴爾的摩金鶯隊（2012年～2016年）

2012年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles）

2013年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles）

2014年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles）

2015年-短期1A-亞伯丁鐵鳥（Aberdeen IronBirds）

2016年-短期1A-亞伯丁鐵鳥（Aberdeen IronBirds）

四國島聯盟plus高知鬥犬隊

國手經歷

2013年 韓國仁川亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.