中職選秀》旅外好手又一人！林逸翔加入桃猿
2017/07/03 18:57
投手林逸翔。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕今年選秀會有6名具有旅外資歷的選手報名，曾效力過金鶯小聯盟體系的左投林逸翔，以第五輪第一順位被Lamigo桃猿挑中。
林逸翔於2012年以15萬美元（約456萬台幣）簽約金加盟金鶯，在新人聯盟熬了3年，最高層級只有短期1A。本季在短期1A出賽14場都是後援，拿下4勝，防禦率2.57，每局被上壘率0.821，成績雖不錯，無奈發展空間有限，最終仍被釋出，之後轉戰日本獨立聯盟加盟高知鬥犬隊。
|
林逸翔
|
1992年12月16日
|
184公分79公斤
|
左投左打
|
投手
|
經歷
|
台南縣善化國小少棒隊
台南縣善化國中青少棒隊
高雄市三民高中青棒隊
台中市台灣體育學院棒球隊（富邦公牛）
美國職棒巴爾的摩金鶯隊（2012年～2016年）
2012年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles）
2013年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles）
2014年-新人聯盟-灣岸金鶯（Gulf Coast Orioles）
2015年-短期1A-亞伯丁鐵鳥（Aberdeen IronBirds）
2016年-短期1A-亞伯丁鐵鳥（Aberdeen IronBirds）
四國島聯盟plus高知鬥犬隊
|
國手經歷
|
2013年 韓國仁川亞運
相關新聞
推薦新聞
-
中職》岳東華一回台灣就有好消息 希望今年上一軍2017/07/03 20:35
-
中職》首輪指名岳東華 史耐德：這次選秀最全方位的選手2017/07/03 19:46
-
廖健富當狀元 2017中職選秀完整名單2017/07/03 19:10
-
中職選秀》投手再添一人 桃猿第六輪選中吳丞哲2017/07/03 19:10
-
中職選秀》世大運國手范國宸 第五輪被富邦悍將挑走2017/07/03 18:59