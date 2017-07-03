籃球》瓊斯盃女籃後天彰化開打 亞錦賽前哨戰

瓊斯盃女籃記者會。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第39屆瓊斯盃女子組國際邀請賽7月5日至9日首度移師彰化體育館熱戰，外隊將有日本世大運培訓隊、南韓KB STARS隊、紐西蘭國家隊與印度國家隊來台參賽，其中台灣女籃亞錦賽與紐西蘭同組，總教練鄭慧芸表示，她們將把握每一個對抗機會。

女籃亞錦賽將於7月23日開打，台灣隊與中國、紐西蘭、北韓同分在A組，鄭慧芸表示，籤表算很不錯，希望可以趁勢有所突破。

籃協成功邀請到紐西蘭國家隊來台，鄭慧芸表示，很感動她們可以來，讓他們有機會去實際對抗。

至於印度國家隊陣中有一位身高211公分球員，鄭慧芸表示，亞錦賽同組的中國身高平均達190公分，希望印度隊來台可以幫助他們運用長人陣防守戰術。

瓊斯盃女籃賽事5日至9日於彰化體育館舉行，現場免費入場，每天下午兩點進行三場賽事，緯來體育台、公視將現場直播所有賽程。

瓊斯盃女籃白隊、藍隊參加賽事記者會。（記者卓佳萍攝）

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