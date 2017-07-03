籃球》瓊斯盃女籃後天彰化開打 亞錦賽前哨戰
2017/07/03 16:36
瓊斯盃女籃記者會。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕第39屆瓊斯盃女子組國際邀請賽7月5日至9日首度移師彰化體育館熱戰，外隊將有日本世大運培訓隊、南韓KB STARS隊、紐西蘭國家隊與印度國家隊來台參賽，其中台灣女籃亞錦賽與紐西蘭同組，總教練鄭慧芸表示，她們將把握每一個對抗機會。
女籃亞錦賽將於7月23日開打，台灣隊與中國、紐西蘭、北韓同分在A組，鄭慧芸表示，籤表算很不錯，希望可以趁勢有所突破。
籃協成功邀請到紐西蘭國家隊來台，鄭慧芸表示，很感動她們可以來，讓他們有機會去實際對抗。
至於印度國家隊陣中有一位身高211公分球員，鄭慧芸表示，亞錦賽同組的中國身高平均達190公分，希望印度隊來台可以幫助他們運用長人陣防守戰術。
瓊斯盃女籃賽事5日至9日於彰化體育館舉行，現場免費入場，每天下午兩點進行三場賽事，緯來體育台、公視將現場直播所有賽程。
瓊斯盃女籃白隊、藍隊參加賽事記者會。（記者卓佳萍攝）
相關新聞
推薦新聞
-
籃球》亞錦賽撞期賽季 包喜樂可望告假歸隊2017/07/03 17:21
-
羽球》球王孫完虎低調現身台灣 出席蘇迪曼盃慶功宴2017/07/03 16:02
-
NBA》若能加盟火箭或騎士 甜瓜願被尼克交易2017/07/03 15:21
-
MLB》100公里吃定大聯盟 林子偉隊友秀超慢變速球（影音）2017/07/03 14:03
-
今日MLB戰績2017/07/03 12:01