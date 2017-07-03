籃球》亞錦賽撞期賽季 包喜樂可望告假歸隊

包喜樂有望披上國家隊戰袍，出征印度亞錦賽。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣女籃中鋒包喜樂確定連兩年缺席瓊斯盃賽事，因她目前效力澳洲職業聯賽，瓊斯盃比賽與賽季撞期，但7月下旬登場的印度亞錦賽，她可望向球隊告假，重返國家隊。

由於台灣女籃隊國家隊最後12人名單尚未確認，包喜樂是否入選，總教練鄭慧芸語帶保留，但她表示，積極與包喜樂聯繫，希望她能在盃賽開打前五天回到台灣與其他隊員磨合。

鄭慧芸說：「我不擔心她的狀況，只是怕年輕球員適應不了。」據悉，包喜樂母隊相當願意配合她的國家隊行程。

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