NBA》楊恩與D.格林碰面 沃神開釋：勇士有意網羅

楊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球員楊恩（Nick Young）選擇成為自由球員後，吸引不少球團注意，包括勇士、雷霆、鵜鶘，而今天美國知名記者Adrian Wojnarowski爆料，他很有可能加入勇士。

現年32歲的楊恩在今年夏天選擇成為自由球員，雖然他原本有意續留湖人，但湖人現階段的補強重點為年輕球員，雙方要達成續約共識，仍有一點難度。

楊恩投入自由市場後，也吸引不少球隊的關注，勇士、鵜鶘和雷霆都是潛在買家，而美國知名記者Adrian Wojnarowski則透露，勇士很可能網羅楊恩。

也因為湖人總教練華頓（Luke Walton）曾是勇士助教，楊恩對於勇士體系也有一定程度的熟悉，上季他繳出場均13.2分、三分球命中率40.4%的成績。

此外，外媒也發現，勇士球員D.格林（Draymond Green）與楊恩碰面，並在snapchat曬出兩人合影，又為這項傳聞更增添可能性。

D.格林與楊恩碰面。（取自網路）

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