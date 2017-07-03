中職》王光輝返鄉執掌兵符 玉里高中球員超興奮

王光輝為了服侍年邁父母、也希望奉獻偏鄉球隊的教育，決定回到花蓮指導高中棒球隊。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕53歲的前職棒兄弟象總教頭王光輝，為年邁父母親返回故鄉花蓮，今天受聘玉里高中棒球隊擔任總教練。王光輝說，偏鄉球員很認真卻缺乏設備、資源，他希望讓這支球隊成為「全國實力最堅強、最難對付的隊伍！

玉里高中棒球隊全隊50人超過3/4是原民球員，成立才5年，去年打入黑豹旗全國16強，104年畢業的黃恩賜去年選入中華成棒代表隊、還可望簽約入美國職棒；畢業生陳育軒105年也投身統一獅隊。

玉里高中棒球隊為迎接王光輝擔任總教頭，今天舉辦盛大歡迎及簽約儀式，王光輝和校長江耀淇簽合約。江耀淇說，身為「五年級」的棒球迷，從小看少棒、成棒長大、看到職棒從零開始，他最喜歡的就是中職的兄弟象，至今難忘第四棒王光輝「萬人迷」風采，能夠誠意打動「輝總」到學校服務真是太棒了。

王光輝將從106學年度起正式職掌玉中棒球隊兵符，薪水則由八方雲集等多家企業贊助。

王光輝是來自花蓮光復鄉太巴塱部落的阿美族，部落專出棒球國手，曾任兄弟象總教頭，目前在全國成棒甲組春季聯賽的國訓中心棒球隊擔任總教練。

王光輝（左）和玉里高中校長江耀淇簽約，將執掌玉高棒球隊，也獲得蘇姓企鍋貼業主贊助。（記者花孟璟攝）

王光輝說，父母年紀大了，加上他是花蓮長大的孩子，也希望回饋故里，把所學帶回花蓮，這次返鄉許多人期待他能帶領球隊走向冠軍，他說「冠軍，這是一定要的」，但現階段他希望協助教練團在打擊、投手上更進步，他希望未來玉里高中棒球隊成為一支令人聞風喪膽的勁旅，西部、北部的棒球名校對玉里高中的印象，將會是「一支非常難打的球隊」。

王光輝也鼓勵球員，棒球這條路很辛苦、不好走，但他鼓勵球員們「堅持到最後」，就能在職棒甚至出國打出一片天。

玉里高中校長江耀淇說，棒球隊已有體能教練、投手教練，就缺打擊教練，他聽說「輝總」有意願返鄉，他積極聯絡還到台東及嘉義拜訪，總算用誠意打動他。而王光輝到學校服務後，也很歡迎花蓮縣其他的高中、國中小學有需要的時候，王光輝也能協助指導，希望給花蓮球隊更好的教練資源。

玉里高中球員也非常期待新教練的到來。隊長吳紹瑋說，他是外野手，很希望得到教練「一對一指導」，幫助他打擊更進步；球員李昱震說，為了「打冠軍」今年轉學到玉里高中棒球隊，就是希望能從王光輝教頭身上學到新的技術。

最近在華南金控盃封王的玉里三民國中棒球隊，也有5名畢業生要留在玉里高中。剛獲得國手資格、11月將到日本打亞洲杯的球員劉主安說，他在打擊的動作、姿勢還有許多需要調整，很希望獲得輝總幫助、提昇力量跟揮棒速度，希望自己變更強。

王光輝為了服侍年邁父母、也希望奉獻偏鄉球隊的教育，決定回到花蓮指導高中棒球隊。（記者花孟璟攝）

王光輝為了服侍年邁父母、也希望奉獻偏鄉球隊的教育，決定回到花蓮指導高中棒球隊。（記者花孟璟攝）

王光輝為了服侍年邁父母、也希望奉獻偏鄉球隊的教育，決定回到花蓮指導高中棒球隊。（記者花孟璟攝）



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