中職》催生第五隊 吳志揚：新加入不用花到5.8億元

中職會長吳志揚（中）。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職會長吳志揚今天在選秀會前致詞時表示，針對新增球隊一事，將擇期召開記者會正式說明，新加入球隊不需要準備5.8億元。

吳志揚指出，聯盟日前通過擴編球隊企業資格審查辦法，新球隊加盟的總額是花5.8億元，但企業通過資格審查後，只需繳交1.2億元加盟金，便可成立新球隊。

至於5年經營保證金3.6億，並不需要拿出現金，有銀行開立的擔保憑證即可；關於地方棒球振興計畫1億元，其中7,000萬元是新球隊自行使用在認養球場等方面。

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