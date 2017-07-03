中職》催生第五隊 吳志揚：新加入不用花到5.8億元
2017/07/03 18:38
中職會長吳志揚（中）。（記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／台中報導〕中職會長吳志揚今天在選秀會前致詞時表示，針對新增球隊一事，將擇期召開記者會正式說明，新加入球隊不需要準備5.8億元。
吳志揚指出，聯盟日前通過擴編球隊企業資格審查辦法，新球隊加盟的總額是花5.8億元，但企業通過資格審查後，只需繳交1.2億元加盟金，便可成立新球隊。
至於5年經營保證金3.6億，並不需要拿出現金，有銀行開立的擔保憑證即可；關於地方棒球振興計畫1億元，其中7,000萬元是新球隊自行使用在認養球場等方面。
相關新聞
- 中職選秀》兄弟檔同隊！統一第二輪挑中陳重廷
- 中職選秀》隊上有兩個黃恩賜！統一第二輪挑投手黃恩賜
- 中職選秀Live》旅外好手羅國華 第三輪加入悍將
- 中職選秀》首輪第4順位挑少年強打 悍將指名楊晉豪
- 中職選秀今登場 今日賽事預告與轉播
推薦新聞
-
中職》選秀會最大遺珠 旅日強打李杜軒意外落選2017/07/03 20:27
-
中職》楊晉豪開心和申皓瑋同隊 葉總要花3年培養2017/07/03 20:20
-
中職》自評80分 洪一中：選的都不是即戰力2017/07/03 20:08
-
中職選秀》投手再添一人 桃猿第六輪選中吳丞哲2017/07/03 19:10
-
中職選秀》以為是陳重羽 廖健富：沒想到當狀元2017/07/03 19:05