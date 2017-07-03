中職》廖健富成「狀猿郎」 繼高志綱後的捕手狀元

2017/07/03 18:51

廖健富。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕Lamigo桃猿在2017年新人選秀會第1輪，率先指名高苑工商畢業的捕手廖健富，這是中職自2014年把高中應屆畢業球員納入新人選秀後，首次由高中球員當狀元。

廖健富也是中職繼2004年代訓選手選秀會統一獅指名高志綱後，再次出現捕手當狀元，前次捕手在第1輪獲選是2006年代訓選手選秀會，由中信鯨在第2順位指名李義偉。

※中職歷次選秀高中應屆畢業球員最高順位 

年度

球員

位置

球隊

順位

2014

陳韻文

投手

統一獅

 

2015

林承飛

游擊

Lamigo桃猿

8

2016

申皓瑋

外野

義大犀牛

2

2017

廖健富

捕手

Lamigo桃猿

1

註：第1輪四隊都指名陳俊秀，由Lamigo桃猿抽籤獲得；第1輪補選統一獅指名陳韻文，義大犀牛、中信兄弟都指名羅嘉仁，統一獲得陳韻文，犀牛抽籤獲得羅嘉仁；第1輪再補選中信指名江忠城。

 

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.