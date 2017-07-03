中職》廖健富成「狀猿郎」 繼高志綱後的捕手狀元

廖健富。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕Lamigo桃猿在2017年新人選秀會第1輪，率先指名高苑工商畢業的捕手廖健富，這是中職自2014年把高中應屆畢業球員納入新人選秀後，首次由高中球員當狀元。

廖健富也是中職繼2004年代訓選手選秀會統一獅指名高志綱後，再次出現捕手當狀元，前次捕手在第1輪獲選是2006年代訓選手選秀會，由中信鯨在第2順位指名李義偉。

※中職歷次選秀高中應屆畢業球員最高順位

年度 球員 位置 球隊 順位 2014 陳韻文 投手 統一獅 2015 林承飛 游擊 Lamigo桃猿 8 2016 申皓瑋 外野 義大犀牛 2 2017 廖健富 捕手 Lamigo桃猿 1

註：第1輪四隊都指名陳俊秀，由Lamigo桃猿抽籤獲得；第1輪補選統一獅指名陳韻文，義大犀牛、中信兄弟都指名羅嘉仁，統一獲得陳韻文，犀牛抽籤獲得羅嘉仁；第1輪再補選中信指名江忠城。

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