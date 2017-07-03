中職》廖健富成「狀猿郎」 繼高志綱後的捕手狀元
2017/07/03 18:51
廖健富。（記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／台中報導〕Lamigo桃猿在2017年新人選秀會第1輪，率先指名高苑工商畢業的捕手廖健富，這是中職自2014年把高中應屆畢業球員納入新人選秀後，首次由高中球員當狀元。
廖健富也是中職繼2004年代訓選手選秀會統一獅指名高志綱後，再次出現捕手當狀元，前次捕手在第1輪獲選是2006年代訓選手選秀會，由中信鯨在第2順位指名李義偉。
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年度
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球員
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位置
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球隊
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順位
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2014
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陳韻文
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投手
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統一獅
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2015
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林承飛
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游擊
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Lamigo桃猿
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8
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2016
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申皓瑋
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外野
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義大犀牛
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2
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2017
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廖健富
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捕手
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Lamigo桃猿
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1
註：第1輪四隊都指名陳俊秀，由Lamigo桃猿抽籤獲得；第1輪補選統一獅指名陳韻文，義大犀牛、中信兄弟都指名羅嘉仁，統一獲得陳韻文，犀牛抽籤獲得羅嘉仁；第1輪再補選中信指名江忠城。
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