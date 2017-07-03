中職選秀》高中投手最高指名 陳柏豪開心達成目標
2017/07/03 19:02
西苑高中陳柏豪。（資料照，取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）
〔記者吳清正／台北報導〕西苑高中畢業的陳柏豪在中職選秀會第3輪第3順位被中信兄弟選上，成為今年選秀順位最高的高中投手，陳柏豪開心表示，有達成選秀前設定的目標，希望進入職棒後也能逐步達成目標。
陳柏豪表示，這次參加選秀希望能在前3輪被選上，選到他之前前3輪只剩2名額，當時非常緊張，當聽到自己的名字，真的太開心了。
陳柏豪今年曾在玉山盃青棒賽完封屏東縣，入選U18世青賽台灣培訓隊。陳柏豪表示，原本沒有想到高中就參加選秀，不過，高中學長、去年在第2輪被富邦悍將選上的陳仕朋一直鼓勵他，認為他可以到職棒闖闖看，因此決定參加選秀。
陳柏豪表示，因為有親戚是死忠的兄弟象迷，從小就跟著看兄弟比賽，很高興能被兄弟選上。
不過，陳柏豪最欣賞的球員是Lamigo桃猿陳禹勳，他表示，陳禹勳心臟很大顆，投球有霸氣，希望成為像他一樣的投手。
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