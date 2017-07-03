中職選秀》以為是陳重羽 廖健富：沒想到當狀元
2017/07/03 19:05
廖健富對於當上狀元相當驚喜。（記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／台中報導〕廖健富今天出席受邀中職選秀會，很有信心地認為，應該會在前2輪被叫上台，沒想到第1個念出來的名字就是他。
廖健富指出，選秀會前覺得狀元會是陳重羽學長，沒想到會是自己，高中球員能當狀元的意義很大，但他盡量不會去想，只要做好自己的本分，就比較不會有壓力。
廖健富表示，很高興被Lamigo桃猿選上，平常最欣賞王柏融、林泓育的打擊，以後也會以他們為目標，希望加入球隊後可以趕快融入，沒給自己設定何時上一軍。
廖健富認為，自己是攻擊型捕手，打擊型態大概跟陳子豪差不多，優勢是安打率高，進職棒後要再加強守備，把基礎打好。
陪同前來的廖媽媽表示，感謝猿隊球團讓兒子站上職棒舞台，謝謝很多教練給兒子機會發揮，兒子很努力很有出息，以前的辛苦都有代價。
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