中職》首輪指名岳東華 史耐德：這次選秀最全方位的選手
2017/07/03 19:46
岳東華。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟在第1輪第3順位指名培訓隊國手岳東華，總教練史耐德給予極高評價，認為他是這次選秀最全方位的選手。
史耐德指出，選秀會前看過很多岳東華的影片，覺得他內外野兼修、左打又有力量、腳程也不錯，所有好選手該有的條件都具備，是這次選秀最全方位的選手，希望球團趕快簽下，打完國際賽就趕快報到。
中信共挑10人是四隊最多，多達7位是投手，史耐德認為，每支球隊都需要投手，中信也不例外，基於先發、後援都要補強，因此投手比例很高，其中好幾位球速都不錯，有機會下半季就上場，強化現有的牛棚。
史耐德表示，前2順位廖健富、陳重羽這2位捕手都不錯，雖然沒能選到，還是挑了吳明鴻、蔡岱霖2位捕手，「這2個我們都很喜歡，是團隊討論出來的結果，這次選秀我很滿意，心裡模擬的幾乎都選到了。」他說。
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