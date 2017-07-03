網球》張凱貞出師不利 溫網無緣開胡
2017/07/03 19:55
張凱貞。（資料照，四維基金會提供）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓錦標賽於倫敦市郊開打，「網球精靈」張凱貞打頭陣熱機稍慢，一路苦追下鏖戰1小時6分鐘，仍以3：6、4：6不敵中國手下敗將王薔，生涯第3度女單首輪止步，也未能追平2010年次輪紀錄。
草地大滿貫不論球速或彈跳都快，26歲的張凱貞開賽連遭破發，儘管無路可退第7局回破，仍未能扳回頹勢，首盤被年輕1歲的王薔拿下。次盤雙方一路僵持，張凱貞第5局後來居上驚險保發，可惜接下來錯失突破機會，關鍵第9局又連掉4分而失守，再度陷入危機，最後歷經「丟士」回破不成，終讓2014年仁川亞運女單金牌直落2復仇，也中止了對戰3連敗。
至於老將謝淑薇、地主「英國一姊」孔塔（Johanna Konta）冤家路窄，繼5月法網紅土大滿貫再度狹路相逢，小薇預計台灣時間凌晨得在第1球場壓軸力抗東道主優勢，期許爆冷扳倒第6種子，爭取女單開胡。
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