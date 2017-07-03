中職》選到陳重羽、陳重廷 黃甘霖自評99.9分

陳重羽。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅在前兩輪選擇陳重羽和陳重羽，成為中職史上第1對同隊的雙胞胎兄弟，獅隊總教練黃甘霖對於能同時到陳重羽、陳重廷也相當驚喜，認為選秀結果有99.9分。

黃甘霖表示，這一次選秀目的要找到能補強中線的即戰力選手，不止能守1個位置的工具人也優先考慮，而陳重羽可以擔任捕手和外野，陳重廷可以三壘和外野，甚到可以兼練游擊，兄弟倆幾乎將中線的洞補足99.9％，希望他們最慢明年就可以在一軍先發。

黃甘霖表示，岳東華和陳品捷也是原本鎖定的工具人型球員，不過，不可能每個人想要的人都選得到，但是基本上想補強的位置都有選到人，選秀結果99.9分。

陳重廷。（資料照，記者廖耀東攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友